В Киеве бойцы Нацгвардии перекрыли улицы вокруг правительственного квартала

Центральные улицы Киева, расположенные вокруг правительственного квартала, уже начали перекрывать перед анонсированными на 17 октября акциями протеста. Как сообщают очевидцы в соцсетях, правительственный квартал полностью заблокирован.

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Так, по словам журналистки Татьяны Даниленко, во дворе Октябрьского дворца тренируются бойцы Нацгвардии, а их количество больше чем "во время парада на Крещатике".

"Столь масштабного перекрытия я еще не видела", - отметила она на странице в Facebook.

Народный депутат Сергей Лещенко на своей странице в Facebook также сообщил, что улицы в кварталах вокруг здания Администрации президента уже перекрыты.

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"Перекрыли ул. Лютеранскую на дальних подступах к Банковой, вдоль дороги стоят военные машины Нацгвардии", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 октября, в связи с проведением массовых акций в Киеве с 06:00 будут перекрыты некоторые улицы в центральной части города.

В частности, перекроют: ул. Грушевского - от перекрестка ул. Грушевского с Парковой дорогой до станции метро «Арсенальная»; ул. Институтскую - от перекрестка улиц Крещатик и Институтской до Кловского спуска и Кловский спуск до перекрестка с ул. Мечникова; ул. Липскую - от перекрестка улиц Грушевского и Липской до ул. Институтской.

Также полностью будет перекрыто движение на ул. Лютеранской, ул. Круглоуниверситетской, ул. Городецкого, ул. Шелковичной и переулке Крепостном.