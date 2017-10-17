В Киеве бойцы Нацгвардии перекрыли улицы вокруг правительственного квартала
Бойцы Нацгвардии окружили правительственный квартал перед анонсированными на 17 октября акциями протеста.
Центральные улицы Киева, расположенные вокруг правительственного квартала, уже начали перекрывать перед анонсированными на 17 октября акциями протеста. Как сообщают очевидцы в соцсетях, правительственный квартал полностью заблокирован.
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Так, по словам журналистки Татьяны Даниленко, во дворе Октябрьского дворца тренируются бойцы Нацгвардии, а их количество больше чем "во время парада на Крещатике".
"Столь масштабного перекрытия я еще не видела", - отметила она на странице в Facebook.
Народный депутат Сергей Лещенко на своей странице в Facebook также сообщил, что улицы в кварталах вокруг здания Администрации президента уже перекрыты.
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"Перекрыли ул. Лютеранскую на дальних подступах к Банковой, вдоль дороги стоят военные машины Нацгвардии", - рассказал он.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 октября, в связи с проведением массовых акций в Киеве с 06:00 будут перекрыты некоторые улицы в центральной части города.
В частности, перекроют: ул. Грушевского - от перекрестка ул. Грушевского с Парковой дорогой до станции метро «Арсенальная»; ул. Институтскую - от перекрестка улиц Крещатик и Институтской до Кловского спуска и Кловский спуск до перекрестка с ул. Мечникова; ул. Липскую - от перекрестка улиц Грушевского и Липской до ул. Институтской.
Также полностью будет перекрыто движение на ул. Лютеранской, ул. Круглоуниверситетской, ул. Городецкого, ул. Шелковичной и переулке Крепостном.