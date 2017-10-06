Должен ли нардеп понести наказание за зажигание дымовой шашки в Раде? – опрос УНИАН

Во время рассмотрения законопроектов по Донбассу 6 октября 2017 года в зале заседаний Верховной Рады кто-то из нардепов бросил дымовую шашку. Это «достижение» себе поспешил приписать внефракционный нардпеп от ВО «Свобода» Юрий Левченко, который, очевидно, очень гордится таким поступком и выразил готовность сделать это еще раз. Впрочем, ходят слухи, что шашку мог бросят другой нардеп - Семен Семенченко от «Самопомочи».

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И пока в ситуации разбирается полиция, УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, должен ли виновный в инцидентов депутат понести наказание.

Как сообщал УНИАН, также во время чрезвычайного происшествия с дымовыми шашками в здании парламента были на экскурсии школьники. Впрочем, детям увиденное судя по всему даже понравилось.