Незабываемые впечатления: во время горения дымовой шашки в Раде были школьники на экскурсии

Во время ЧП в Раде с дымовыми шашками в здании парламента были на экскурсии школьники. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"В ВР на экскурсии школьники. "Самопомощь", радикалы бросили шашки в кулуарах и сессионном зале. Какие еще нужно доказательства, что им плевать на жизни украинских солдат? Они готовы их посылать в атаку из удобного безопасного сессионного зала. Если они также с легкостью они рисковали жизнью маленьких украинских детей, которые в этот день просто оказались на экскурсии. Это не их дети. Это не их солдаты. Это не их страна", - написала Геращенко.

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Она добавила, что дети и журналисты не пострадали.

Как сообщал УНИАН, в сессионном зале ВР после голосования за президентский законопроект об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) с трибуны бросили дымовую шашку, после чего появился дым и едкий запах.

Внефракционный депутат Юрий Левченко заявил, что это он бросил дымовую шашку в зал ВР.