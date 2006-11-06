Украинскую границу со стороны Венгрии прорвал итальянский джип

Ночью на украинско-венгерской границе серебристый джип „Тойота” с итальянскими номерами на большой скорости въехал на территорию контрольного пропускного пункта „Вилок” со стороны Венгрии, скрываясь от погони венгерских пограничников.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, водителю удалось сбить шлагбаум и прорваться в Украину. Не тормозя, джип проехал линию паспортного контроля и двинулся в направлении тылового шлагбаума. Однако пограничный наряд успел подать по радиостанции команду „Барьер” - и на пути нарушителя растянули средство принудительной остановки „Кактус”. Однако даже с пробитыми передними колесами беглец сумел выехать из пункта пропуска и скрыться в ближайшем селе.

Через 15 минут оперативно-поисковая группа пограничников обнаружила автомобиль на околице села Бобовое за 2 километра от линии границы. Водителю удалось скрыться. Сейчас его разыскивают пограничники и милиция.

В самом джипе оказалось 15 мешков с маковой соломкой. По информации венгерских пограничников, транспортное средство принадлежит гражданину Венгрии и в розыске не числится, однако регистрационный итальянский номер значится в базе данных как похищенный.

Смена пограничных нарядов пункта пропуска будет представлена к государственным наградам.