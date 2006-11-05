Из-за ненастья в Украине обесточены 226 населенных пунктов

Сегодня ночью вследствие сложных погодных условий (снег, налипание мокрого снега, шквалистые порывы ветра) в результате срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач были обесточены 226 населенных пунктов в 11 областях Украины.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, без света во Львовской области остались 93 н.п., в Донецкой - 46, в Тернопольской - 29, в Запорожской - 22, в Харьковской - 17, в Хмельницкой - 8, в Ивано-Франковской - 3, в Киевской - 3, в Ривненской - 2, в Закарпатской - 2 и в Волынской - 1 н.п.

К аварийно-восстановительным работ привлечены аварийные бригады облэнерго. Координацию работ осуществляют оперативные группы Главных управлений (Управлений) МЧС Украины в областях.