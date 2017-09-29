Взрывы в Калиновке и Балаклее являются частью военных действий России – Луценко

Расследующая причины взрывов на складах под городом Калиновкой в Винницкой области военная прокуратура склоняется к версии, что причиной трагедии стала диверсия РФ. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Інтер", передает «Гордон».

"У нас было объективное расследование ситуации в Сватово. Был уволен замначальника Генштаба, который отвечал за это. Еще около 80 руководителей разных ведомств, разных направлений Минобороны и Генштаба были уволены. Однако это не дало результатов", – отметил генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что кадровые выводы не дали необходимого эффекта, поскольку взрывы вызваны действиями РФ.

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"Мы склонны считать, что все последние взрывы являются частью военных действий РФ. Мы видим определенные признаки диверсии. По взрывам в Балаклее мы установили перелет через российско-украинскую границу беспилотного летательного аппарата, который сбросил термобарические заряды, которые стали причиной взрыва под Балаклеей. Таким образом, это диверсия Российской Федерации, которая уничтожает нашу военную инфраструктуру", – заявил Генпрокурор.

"В Калиновке мы не имеем доказательств, был ли беспилотный аппарат, но мы имеем все имеющиеся факты о вероятно заложенном детонаторе", – добавил он.