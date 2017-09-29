Гройсман рассказал, когда полностью разминируют территории возле Калиновки

На разминирование территорий возле военных складов недалеко от Калиновки Винницкой области понадобится около 2 месяцев. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман после заседания штаба по ликвидации последствий пожара в Калиновке, передает "Украинская правда".

Читайте такжеВзрывы в Калиновке: люди начали самостоятельно возвращаться в свои дома"Работы начаты и будут продолжаться до восстановления. Для того, чтобы 10 тыс. гектаров сегодня нам обследовать, нам нужно будет примерно 2 месяцев. Ближайшие территории уже обследованы и разминированы. Работа будет продолжаться до конца ноября", – сообщил Гройсман.

Премьер также заверил, что правительство выделит необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на Винничине.

"Если нужно будет 100 миллионов - будет 100 миллионов, понадобится 200 – будет 200 миллионов", – сказал Гройсман, однако подчеркнул, что будет требовать от местных властей максимально рационального распределения средств.

"Проверим все расходы. Если кто-то позволит себе хотя бы одну гривну украсть... Я считаю, это будет мародерство", – отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. Пострадали две женщины.