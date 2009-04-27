10 человек ранены в драке на свадьбе

10 человек получили ранения в ночь на воскресенье в районе смотровой площадки в Балаклавском районе Севастополя. Об инциденте сегодня сообщает Отдел связей с общественностью милиции Севастополя.

Вечером в субботу в столовой Гагаринского района Севастополя на свадьбе гуляли около 200 человек. «В подарок молодым гости заказывали музыку. К ди-джею выстроилась очередь. Между гостями возникла ссора по поводу очередности заказываемой музыки. Ссора переросла в драку», - говорится в сообщении.

Конфликтующие стороны решили продолжить выяснение отношений в районе смотровой площадки Балаклавского района. Там у одной из сторон расположено арендуемое кафе.

12 человек подъехали к площадке на микроавтобусе и двух легковых автомобилях. Возле кафе ожидали два брата: уроженцы Азербайджана, 1964 и 1969 годов рождения, – и их знакомые. Один из братьев бросил в толпу взрывное устройство. В результате чего, 10 человек получили осколочные ранения различной степени тяжести, двое из них – тяжкие телесные повреждения. Взрывом были повреждены автомобили свадебного кортежа. Второй из братьев достал помповое ружье и открыл стрельбу. «До того, как ружье выбили из рук стрелка, он успел произвести 10-12 выстрелов», - говорят свидетели.

О «разборках» узнала милиция. На место происшествия направились наряд «Беркута» и следственно-оперативная группа.

Участники «разборок» арестованы в порядке статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Возбуждено уголовное дело.