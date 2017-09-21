Коварная подмена: вместо Стэтхема в рекламе на "Олимпийском" снялся статист из клипа "Грибов"

Фотографии с якобы голливудским актером Джейсоном Стэтхемом, сделанные в Киеве на НСК "Олимпийский", оказались мистификацией. Как сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники, в столицу звезда ленты "Перевозчик" не прилетал. Вместо него в рекламе снялся его украинский двойник.

О звездной подмене в соцсети написал пользователь, которому удалось сфотографироваться со "Стэтхемом".

Он опубликовал селфи с парнем и отметил, что "это – Антон. И он очень похож на Стейтема еще в конце августа, когда длились съемки ролика.

В то же время в Facebook актер Антон Жуков, который внешне похож на Стэтхэма, опубликовал фото со съемок.

Интересно, что на странице актера есть фото, на котором видно, что он выполнял роль в массовке во время съемок клипа группы "Грибы".

Отметим, что Киев уже не в первый раз становится локацией для съемок креативной рекламы. Так, рекламный ролик о новом поколении Apple Watch был снят на киевском вокзале.