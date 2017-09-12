Рекламный ролик о новом поколении Apple Watch сняли на киевском вокзале

21:39, 12 сентября 2017
Наука и IT
5688 0

В новых Apple Watch Series 3 помещаются 40 миллионов песен.

REUTERS

Рекламный ролик о том, что 40 миллионов песен помещаются в новых Apple Watch Series 3 сняли в Украине на центральном вокзале. Ролик продемонстрировали во время сегодняшней презентации новой продукции Apple.

На первых минутах можно узнать вестибюль киевского вокзала с двумя эскалаторами, а также услышать объявление на украинском языке.

Далее действие происходит на платформе метро, которая очень похожа на станцию "Золотые Ворота".

Напомним, что сегодня Apple представила новый iPhone 8. У него будут стеклянный корпус и сверхбыстрый бионический чип.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Презентация новых iPhone
Теги: #презентация Apple#презентация Apple Watch Series 3#рекламу Apple сняли в Киеве#Apple Watch#киевский вокзал в рекламе Apple#Apple Watch Series 3 фото#где купить эпл#эпл вотч фото#часы Apple#реклама эпл в Киеве