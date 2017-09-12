Рекламный ролик о новом поколении Apple Watch сняли на киевском вокзале
21:39, 12 сентября 2017Наука и IT
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В новых Apple Watch Series 3 помещаются 40 миллионов песен.
Apple Watch Series 3 / REUTERS
Рекламный ролик о том, что 40 миллионов песен помещаются в новых Apple Watch Series 3 сняли в Украине на центральном вокзале. Ролик продемонстрировали во время сегодняшней презентации новой продукции Apple.
На первых минутах можно узнать вестибюль киевского вокзала с двумя эскалаторами, а также услышать объявление на украинском языке.
Далее действие происходит на платформе метро, которая очень похожа на станцию "Золотые Ворота".
Напомним, что сегодня Apple представила новый iPhone 8. У него будут стеклянный корпус и сверхбыстрый бионический чип.
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