Рекламный ролик о новом поколении Apple Watch сняли на киевском вокзале

Рекламный ролик о том, что 40 миллионов песен помещаются в новых Apple Watch Series 3 сняли в Украине на центральном вокзале. Ролик продемонстрировали во время сегодняшней презентации новой продукции Apple.

На первых минутах можно узнать вестибюль киевского вокзала с двумя эскалаторами, а также услышать объявление на украинском языке.

Далее действие происходит на платформе метро, которая очень похожа на станцию "Золотые Ворота".

Напомним, что сегодня Apple представила новый iPhone 8. У него будут стеклянный корпус и сверхбыстрый бионический чип.