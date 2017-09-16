Под мэрией Одессы взрыв, драки и слезоточивый газ: люди вышли на пикет из-за гибели детей в лагере

В Одессе сегодня вечером горожане митингуют под зданием городского совета, требуя встречи с мэром Геннадием Трухановым и его объяснений в связи с пожаром в детском комплексе «Виктория».

Читайте такжеЧисло жертв пожара в одесском детском лагере возросло до трехКак передает корреспондент УНИАН, у мэрии собрались несколько сотен возмущенных людей – в основном, активисты, родители детей, которые отдыхали в комплексе «Виктория». Люди пытаются зайти в горсовет, однако их туда не допускает муниципальная охрана.

К митингующим вышли представители КП «Муниципальная безопасность» и руководитель департамента оборонной работы горсовета Григорий Зубов. Последний попытался убедить собравшихся в том, что никто из предшественников Труханова не делал для города больше. Однако его сразу же освистали и облили напитком «Пепси-кола», и потребовали, чтобы он передал мэру их требование о встрече.

Митингующие соорудили мемориал возле мэрии и положили цветы и игрушки.

Не дождавшись ни мэра Труханова, ни его заместителей, общественники начали штурм здания. Они попытались поднести к зданию шины и «налечь на двери». Тут же на место прибыло значительное количество, несколько автобусов, специально экипированных сотрудников полиции. Последние стали физически оттеснять активистов, затем применили слезоточивый газ, вынудив тем самым немного отойти людей. Однако осада здания продолжается.

По словам находящегося на месте событий заместителя начальника регионального главка Нацполиции Сергея Махотина, на данный момент задержан уже не только директор «Виктории» Петрос Саркисян, а и его заместитель. «На месте ЧП продолжаются следственные действия», - сказал Махотин.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошло возгорание, выгорел дотла. Во время пожара погибли двое детей, еще двое – госпитализированы. Позже в полиции сообщили, что обнаружен фрагмент тела девочки, которую считали пропавшей. Со слов очевидев, некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания. Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители задержали директора комплекса «Виктория» Петроса Саркисяна, отстранены от исполнения обязанностей ряд чиновников.

Согласно распоряжению главы Одесской ОГА Максима Степанова, в области в связи с гибелью детей 16-17 сентября объявлен траур.