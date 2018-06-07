События недели: версия читателей УНИАН - прорыв Саакашвили, "миротворческие" уступки Путина и новый языковой скандал

Топ-событием недели, безусловно, стала унизительная возня на польско-украинской границе, где, вот уже которую неделю, скитающийся вдоль кордонов страны Михеил Саакашвили, таки решился на прорыв. Вся страна прильнула к экранам телевизоров и мониторов, наблюдая за этим действом. Нельзя не признать, что шоу получилось отменным, если так можно описать весь бардак, произошедший на границе.

Как вы помните, бывший лучший «друг» Порошенко Михеил Саакашвили, лишенный указом президента украинского гражданства во время своего отсутствия в стране, ранее уже неоднократно угрожал, что так просто от своего не отступится и, так или иначе, но в Украину вернется для продолжения борьбы с «властью барыг». На этой неделе он перешел от слов к делу, сначала анонсировав свой прорыв через пограничный пункт пропуска «Краковец». Власти на это ответили массированным сбором титушек и отправкой их ему навстречу.

Однако неугомонный грузин, видимо, будучи в курсе, что так просто он границу не пересечет, неожиданно изменил свои планы и уселся в поезд «Интерсити» в Перемышле, рассчитывая быстро, с ветерком, очутиться там, где некоторые его очень не хотят видеть. Этим планам не суждено было сбыться, поскольку администрация поезда, ссылаясь на указание «Укрзализныци», сообщила, что поезд не тронется, пока Саакашвили с него не сойдет. Так прошло несколько часов. Саакашвили упорно сидел в поезде, поезд упорно стоял на месте, а ставшие заложниками ситуации сотни пассажиров, многие - с детьми, потихоньку зверели.

Власти, поняв, что дело пахнет жареным и большим скандалом, решили организовать доставку пассажиров автобусами в пункт пропуска «Шегини». Видимо, в расчете на то, что если Саакашвили проберется в один из них, то его смогут задержать при проверке документов, отобрать аннулированный украинский паспорт и пинками выгнать назад в Польшу, из которой он и приехал. Здесь произошла осечка из-за хитрых поляков, не желавших брать участие в этом позорном цирке. Они, пропустив автобус с Саакашвили и рядом нардепов, приехавших на подмогу, через свой пункт пропуска, быстренько закрыли границу и за дальнейшим шоу наблюдали издалека.

А посмотреть было на что. За то время, пока Саакашвили трясся в автобусе по дороге на границу, в «Шегинях» собралась толпа его единомышленников, активистов разного пошиба и просто провокаторов. О том, что произошло дальше, просто больно писать. А от просмотра остается только горечь и непонимание, как это вообще возможно.

Какая-то разношерстная толпа, прорвав кордон полиции и пограничников, ворвалась на пункт пропуска, забрала Саакашвили с его подельниками и просто вынесла на территорию Украины без какого-либо паспортного контроля. Отдельные особо экзальтированные личности хамили, били, толкали и всячески провоцировали пограничников, ставших заложниками большой политики, которые, выполняя приказ, пытались сдержать этот натиск. Апогеем этого театра хаоса и абсурда стало исполнение гимна Украины пограничниками в то время, когда провокаторы кричали им в лицо слова, которые в приличном обществе просто неудобно произносить.

После прорыва, никем не преследуемый Саакашвили на всех парах умчался во Львов, где нарушителя границы и его спутников радушно встретил еще один обиженный Банковой - мэр Львова Андрей Садовый. Во Львове они, вместе с Тимошенко,уединились во взятом под охрану бойцами батальона «Донбасс» ресторане, где, вероятно, жаловались друг другу на козни Порошенко, и разрабатывали совместный план действий по его свержению.

На данный момент Саакашвили беспрепятственно колесит по Украине, потихоньку приближаясь к Киеву, а Порошенко и компания, опозорившись, думают, что же делать дальше. Вообще, вся эта история оставляет очень неприятное послевкусие, стыд за страну и поднимает очень много крайне неприятных вопросов, нерешение которых в дальнейшем может больно аукнуться Порошенко. Но это уже тема для другого разговора.

Еще одной историей, за которой следили наши читатели, стал новый поворот в активно обсуждаемой в последнее время теме о миротворцах на Донбассе. Заявивший о своем согласии о вводе миротворцев на Донбасс на неприемлемых для Украины условиях Путин, после разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, пошел на попятную и допустил их размещение на всей территории конфликта.

По мнению экспертов, Меркель заставила Путина, ради ослабления душащих российскую экономику санкций, начать полный «слив» проекта «Новороссия». По сути, размещение миротворцев для охраны сотрудников ОБСЕ означает, что теперь гражданская миссия ОБСЕ будет усилена воинским контингентом из Европы, то есть из стран НАТО, а также, что с вооруженной охраной миссия ОБСЕ начнет работать еще и по ночам. Если эта концепция будет реализована, а миссия также будет действовать не только на оккупированных территориях, но и на границе с Россией, контролируя, таким образом, переброску вооружений, то такое радикальное изменение обстановки откроет для Украины новые широкие возможности.

Но так кажется только с одной стороны. Если же России под этим соусом удастся все-таки вывести себя за скобки участников конфликта и вынудить Украину вступить в прямые переговоры с представителями «Л/ДНР», придав им легитимности, пахнуть это начинает не очень хорошо. На данный момент пока особо ничего не ясно. Нам остается только ждать поездки Порошенко со своим планом о миротворцах в конце сентября на Генассамблею ООН.

В общих чертах, позиция Украины уже известна: никаких россиян среди миротворцев, миссия должна располагаться на всей территории конфликта и на границе с Россией, в том числе. Также никаких переговоров с «Л/ДНР». Однако, судя по всему, здесь на уступки придется пойти всем сторонам, иначе эта идея умрет, так и не родившись.

В любом случае, произойдет это не скоро. По самым скромным оценкам, даже если все вопросы будут утрясены и стороны найдут компромисс, подготовка к размещению миротворцев на Донбассе с момента принятия решения может продлиться, минимум, полгода.

Также на этой неделе Украина вляпалась в очередной «языковой» скандал, связанный с принятым недавно Радой законе об образовании, согласно положениям которого нацменьшинства, будем говорить прямо, уже не будут чувствовать себя так вольготно в вопросе обучения на родном языке. Но если ранее «языковые» разборки были, в основном, внутренней темой, в которую с удовольствием масла в огонь подливала только Россия, то теперь к этой теме подключились практически все соседи Украины.

Пока что более-менее сдержанно отреагировали Румыния, выразившая «обеспокоенность», и Польша, где заявили, что Украина будет соблюдать обязательства, данные Варшаве, об изучении польским нацменьшинством родного языка.

Намного более жестко выступила Венгрия, где не стеснялись в выражениях и перешли к прямым угрозам. Официальный Будапешт прямо назвал новый украинский закон об образовании «стыдом и позором» и вызвал на ковер нашего посла для дачи пояснений. На этом венгры не остановились, заявив, что отныне венгерским дипломатам дано распоряжение отказаться от поддержки любых украинских инициатив в международных организациях. Мало того, по личному указанию главы МИД Венгрии, их дипломаты теперь будут препятствовать Украине в реализации важных для нее дел на международной арене, а на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет поднимать вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. Не откладывая вопрос в долгий ящик, Венгрия обратилась с жалобой во все международные инстанции, которые только можно, с просьбой надавить на Украину и принять меры, чтобы этот закон не вступил в действие.

Позже к такому демаршу Венгрии с обращением в Совет Европы и ОБСЕ присоединились Болгария, Румыния и Греция. О реакции российского МИДа можно даже не упоминать – там вообще скатились в истерию, опустившись до уже подзабытой риторики с использованием выражений в духе «майданная власть» и «попрание общепризнанных правочеловеческих стандартов».

В общем, скандал приобрел такой размах, что премьеру Гройсману пришлось давать срочно поручение нашему главе МИД Климкину и министру образования Гриневич провести встречу с послами ЕС и объяснить им, что на самом деле «не так уж страшен черт, как его малюют», а те положения, которые Минобразования хочет ввести новым украинским законом об образовании, вполне соответствуют современной европейской практике.

Что из этого получится, не знаю, но учитывая, что многие из этих стран часто поют хором с Россией, простыми объяснениями мы не отделаемся.

На этом фоне наши читатели пропустили хоть и короткое, но интересное сообщение от Минфина, которое, уверен, относится ко всем. Так, Министерство финансов Украины закладывает в госбюджет 2018 курс 29,3 гривни за один доллар. Так что, у кого еще есть деньги, можете смело отправляться в обменники, пока эта грязная зеленая бумажка стоит всего ничего – 26 гривен с копейками.

Пропустили наши читатели и тревожное сообщение от медиков. Они предупреждают, что в этом году Украина столкнется с новым опасным штаммом гриппа, который вызывает боль при кашле. Кроме того, штамм отличается тяжелым протеканием болезни с большой вероятностью возникновения тяжелых осложнений. Медики советуют людям серьезно подумать о вакцинации в этом году, чтобы не иметь лишних проблем. Есть только одна незадача - вакцины от этого штамма в Украине до сих пор еще нет, а когда будет – пока неизвестно. Так что будьте осторожны, при первых симптомах обращайтесь к врачам и не занимайтесь самолечением.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН