США поддерживают размещение миротворцев ООН во всей зоне АТО вплоть до границы с Россией

Соединенные Штаты Америки выступают за размещение миротворцев ООН на всей оккупированной территории Донбасса, в том числе на границе с Россией, и настаивают, чтобы они имели широкий мандат.

Об этом заявила спикер Государственного департамента США Гедер Науерт на брифинге в Вашингтоне, передает Радио Свобода.

«Хочу четко подчеркнуть, что любые такие силы должны иметь широкий мандат – обеспечивать мир и безопасность на всей оккупированной территории Украины, до самой границы и включая границы с Россией, для того, чтобы избежать углубления или закрепления разделения Украины», – заявила она.

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Пресс-секретарь напомнила, что европейские государства, например, Германия, соглашаются в этом с США.

«Мы верим, что возможности миротворческих сил ООН на востоке Украины – это идея, которую, конечно, стоит изучить. Мы считаем, что это возможный способ защитить украинских граждан, независимо от национальности. Мы считаем, что это создает потенциал для восстановления суверенитета Украины и ее территориальной целостности... Наша цель проста: мы бы хотели восстановления территориальной целостности Украины и также защиты украинцев, независимо от их религии, национальности или языка», – сказала Науерт.

Она также добавила, что США считают необходимым улучшить положение с безопасностью как первый шаг к урегулированию на оккупированной части Донбасса.

«Мы неоднократно призывали Россию обеспечить настоящий и устойчивый режим прекращения огня. Мы бы хотели, чтобы она пошла на разведение сил по линии контакта, вывела тяжелое вооружение и позволила полный, беспрепятственный и безопасный доступ международным наблюдателям, включая международную границу», – заявила пресс-секретарь Госдепартамента.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

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5 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В свою очередь 7 сентября Порошенко заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

Украинская делегация в штаб-квартире ООН также передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил слова Путина о миротворцах на линии соприкосновения в Донбассе. «Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она является в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.

11 сентября в телефонном разговоре Путин изложил канцлеру Германии Ангеле Меркель российскую инициативу о миссии ООН на Донбассе и выразил готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности ООН о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.