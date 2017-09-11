Маты, драки и оскорбления пограничников: все видео прорыва Саакашвили через границу в Украину

Вечером 10 сентября экс-руководителю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили все же удалось прорваться через украинскую границу и попасть на территорию нашей страны.

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Впрочем, если с польской стороны автобус с Саакашвили и нардепами быстро пропустили, то на украинской стороне транспорт не пропускали. Однако для сторонников экс-президента Грузии попытки пограничников не пропускать Саакашвили не стали преградой. Если сначала возле пункта пропуска «Шегини» толпа выкрикивала различные лозунги, то позже просто таки прорвался через границу, окружив Саакашвили, чтобы тот тоже прорвался в Украину.

После этого стало известно, что несколько бойцов Национальной полиции и Госпогранслужбы Украины получили телесные повреждения в результате прорыва политика с его сторонниками.

Получили телесные повреждении более 10 правоохранителей: из них 5 – сотрудники патрульной полиции, 6 – бойцы полка полиции особого назначения.

В травмированных диагностированы закрытые травмы головы и грудной клетки. Им оказана медицинская помощь, на месте работала следственная группа.

Также во время массовых беспорядков и прорыва границы в пункте пропуска "Шегини" одному военнослужащему порвали одежду, а из других пограничников срывали погоны.

В ГПСУ отметили, что еще до того, как Саакашвили заехал в пункт пропуска, пограничников начали провоцировать.

Как сообщал УНИАН ранее, 10 сентября, Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Ранее в ГПСУ заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу. По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, «толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михеила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и протянула Саакашвили на территорию Украины».