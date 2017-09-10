Саакашвили незаконно пересек украинскую границу – пограничники

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян заявляет, что лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Об этом Слободян заявил в комментарии УНИАН.

«Толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михеила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затянула Саакашвили на территорию Украины», - отметил спикер.

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«Он (Саакашвили - УНИАН) вместе с группой лиц, сопровождавших его, незаконно пересекли границу, потому что никакого погранично-таможенного оформления они не проходили», - добавил Слободян.

По его словам, правовую оценку надо дать позже.

«Сейчас нужно все четко определить», - добавил пресс-секретарь ГПСУ.

Также стало известно, что Саакашвили не приедет в ПП «Краковец», он едет во Львов.

Как сообщал УНИАН ранее, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили пересек украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Политик якобы двигался в сторону ПП "Краковец".

"Мирные люди с украинской стороны мирно зашли на украинскую границу и абсолютно мирно забрали делегацию, где были народные депутаты и Саакашвили, и они уже мирно перешли на территорию Украины пешком", - рассказали на митинге.