ОБСЕ усилит сотрудничество с ООН для урегулирования конфликта на Донбассе

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер заявляет, что ОБСЕ усилит сотрудничество с ООН, чтобы нарастить потенциал для урегулирования конфликта на Донбассе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гремингер сказал на брифинге в Киеве.

«Намерен усилить наше взаимодействие и сотрудничество с ООН для того, чтобы нарастить потенциал ОБСЕ по урегулированию конфликтов и решению того кризиса, который происходит в нашем регионе, а это в Украине и вокруг нее», - подчеркнул он.

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По словам Греминера, ОБСЕ продолжит осуществлять усилия, направленные на урегулирование кризиса на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, Порошенко и генсек ОБСЕ скоординировали подходы относительно размещения миротворцев ООН на Донбассе.