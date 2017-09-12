Геращенко надеется, что Германия поддержит инициативу о миротворцах ООН на Донбассе без участия россиян

Представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко надеется, что Германия поддержит инициативу о миротворческой миссии ООН на Донбассе на всей оккупированной территории и без участия россиян. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Геращенко сообщила, что встретилась с вице-президентом Бундестага Германии Йоханесом Зингаммером и немецкой делегацией - представителями благотворительного фонда «Реновабис».

"Они активно сотрудничают с благотворительным фондом "Керитас", который оказывает существенную помощь переселенцам и людям, пострадавшим от войны по обе стороны линии соприкосновения", - добавила парламентарий.

Также Геращенко сообщила, что во время встречи они обсудили политику в сфере безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе.

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"Подчеркнула важность введения миротворческой миссии ООН на всю оккупированную территорию, до украинско-российской границы, и при том в этой миссии не может быть россиян, представителей страны-агрессора. Мы очень надеемся на поддержку этой украинской инициативы Германией и то, что Берлин, как и Париж, четко осознают, что ни о каких гибридных предложениях Путина о "миссии по охране миссии на линии соприкосновения" не может быть и речи, потому что это подмена понятий", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В свою очередь 7 сентября Порошенко заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

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Украинская делегация в штаб-квартире ООН также передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил слова Путина о миротворцах на линии соприкосновения в Донбассе. «Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она является в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.

11 сентября в телефонном разговоре Путин изложил канцлеру Германии Ангеле Меркель российскую инициативу о миссии ООН на Донбассе и выразил готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности ООН о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.

По информации пресс-службы Кремля, "Путин подробно остановился на российской инициативе о создании миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Учитывая высказанные Меркель суждения, российский лидер заявил о готовности дополнить предложенные в российском проекте резолюции Совета безопасности функции упомянутой миссии ООН". Как заявили в Кремле, имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ООНовцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где миссия ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с Минским комплексом мер.