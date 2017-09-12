Порошенко поднимет вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс в Нью-Йорке

14:54, 12 сентября 2017
Политика
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Порошенко вопрос голубых касок поднимет в Генассамблее ООН.

Вопрос миротворцев Порошенко поднимет в Нью-Йорке / фото www.un.org/

Вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс президент Петр Порошенко поднимет на Генассамблее в Нью-Йорке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Вячеслав Цеголко в Twitter.

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"В Нью-Йорке я подниму вопрос о введении голубых касок ООН на Донбасс", - приводит слова Порошенко Цеголко.

Как сообщал УНИАН ранее, инициатива канцлера Германии Ангелы Меркель заставила российского президента Владимира Путина начать полный "слив" проекта Новороссия". Об этом на своей странице в Facebook пишет главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, комментируя согласие Путина на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ после переговоров с Меркель.

"Да, это решительное изменение позиции Германии в поддержку Украины! Важнейшая инициатива Меркель заставила Путина начать полный "слив" проекта Новороссия", - пишет Бутусов.

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