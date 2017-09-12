Порошенко поднимет вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс в Нью-Йорке

Вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс президент Петр Порошенко поднимет на Генассамблее в Нью-Йорке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Вячеслав Цеголко в Twitter.

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"В Нью-Йорке я подниму вопрос о введении голубых касок ООН на Донбасс", - приводит слова Порошенко Цеголко.

В Нью Йорке я подниму вопрос о введении голубых касок " ООН на Донбасс. - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) September 12, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, инициатива канцлера Германии Ангелы Меркель заставила российского президента Владимира Путина начать полный "слив" проекта Новороссия". Об этом на своей странице в Facebook пишет главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, комментируя согласие Путина на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ после переговоров с Меркель.

"Да, это решительное изменение позиции Германии в поддержку Украины! Важнейшая инициатива Меркель заставила Путина начать полный "слив" проекта Новороссия", - пишет Бутусов.