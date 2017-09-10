Саакашвили заявил, что едет во Львов

Лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что отправляется во Львов. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsОne.

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«Сегодня мы соберемся во Львове вечером, в ближайшем городе, и решим (что будем делать дальше), потому что сам народ, сам решил за нас. Многие тысячи людей со мной вместе», - сказал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, сегодня экс-президенту Грузии удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, «толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михеила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затащина Саакашвили на территорию Украины».