ОБСЕ готова к консультациям по размещению миротворцев ООН на Донбассе

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер заявляет, что ОБСЕ готова к консультациям и может предложить свои знания и экспертные навыки в вопросе размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гремингер сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

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«Мы отслеживаем те разговоры, которые идут по поводу миротворческой работы. Я имел очень интересную дискуссию и обмен мнениями с президентом Порошенко относительно предложений размещения такой миссии вчера вечером», - заявил он.

«ОБСЕ готова к консультациям и готова предложить свои знания и экспертные навыки, у нас есть более трех лет опыта деятельности в этом районе», - добавил Гремингер.