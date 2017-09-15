Гриневич договорилась с послами ЕС о сотрудничестве в реализации языковых положений закона об образовании

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила о договоренности с послами иностранных государств о сотрудничестве по плану имплементации языковых положений закона «Об образовании».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на пресс-конференции после встречи с послами стран, которые выразили обеспокоенность относительно нового закона об образовании.

По словам министра, с иностранными дипломатами были проведены консультации, в ходе которых было дано разъяснение по статье 7 нового образовательного закона.

«Также договорились о сотрудничестве по плану имплементации этой статьи о языке в образовании», - сказала Гриневич.

Как известно, в 7-й статье закона говорится о том, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

«Лицам, принадлежащих к национальным меньшинствам, обеспечивается право обучения на родном языке либо на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях», - говорится в статье закона.

«Наша политика, которая отражена в этой статье, фактически является политикой большей инклюзивности для этих детей (национальных меньшинств) и расширения их образовательных возможностей», - сказала Гриневич.

По ее словам, анализ результатов внешнего независимого оценивания показывает, что дети из школ с языком национальных меньшинств имеют значительно меньший доступ к высшему образованию.

«Статья 7 закона об образовании предусматривает, что полностью на родном языке дети учатся на этапе дошкольного начального образования. При этом, начинают учить государственный язык. Это необходимо для того, чтобы на этом этапе дети подготовились к владению языком так, чтобы изучать следующие учебные предметы на этом языке. Далее, на следующих этапах обучения мы вводим уже обучение на украинском языке, но при этом дети продолжают изучать свой родной язык», - сказала Гриневич.

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«Мы также хотим ввести результаты успешного эксперимента, который был реализован в части школ национальных меньшинств в Украине, так называемого двуязычного обучения. Когда ребенок учится на украинском государственном языке, но при этом может изучать терминологию на своем родном языке тоже», - сказала министр.

Гриневич сообщила, что в этом особенно заинтересованы страны и европейские партнеры Украины, в частности, венгры, румыны и поляки. Она сказала, что они волнуются по поводу возможности обучения этих детей их меньшинств на других ступенях образования в их учебных заведениях.

«Поэтому предусматриваем, что языком обучения в государственных и коммунальных государственных учреждениях Украины является украинский государственный язык. Украинский язык в Украине сегодня является фактором национальной безопасности. Для каждого гражданина Украины, чтобы он имел доступ к государственной службе, доступ для работы в органах местного самоуправления, знание украинского языка является абсолютной необходимостью», - заявила Гриневич.

Также она отметила, что «любое ограничение для наших детей в их образовательных возможностях овладеть этим языком, фактически будет ограничивать их доступ на эти должности».

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Верховная Рада приняла Закон «Об образовании», предусматривающий введение 12-летнего среднего образования для детей, которые пойдут в школу в следующем году.

Законом предусмотрено, что представителям национальных меньшинств Украины гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

МИД Румынии выразил обеспокоенность в связи с нормами этого закона о языке обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В МИД Польши выразили надежду, что Украина будет соблюдать обязательства, данные Варшаве, об изучении польским нацменьшинством родного языка. В заявлении ведомства говорится, что "МИД Польши будет внимательно наблюдать за процессом внедрения закона и предпримет все необходимые шаги по обеспечению полякам в Украине доступа к обучению на польском языке. Мы убеждены, что украинская сторона будет соблюдать обязательства проведения консультаций с нами о возможных нормативных актах в контексте употребления языков нацменьшинств ".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях в связи с нормами нового закона об образовании, касающимися языков обучения представителей национальных меньшинств Украины.

Болгария, Венгрия, Румыния и Греция решили обратиться в Совет Европы и ОБСЕ из-за нового закона об образовании в Украине.

12 сентября премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру иностранных дел Павлу Климкину и министру образования Лилии Гриневич провести встречу с послами стран Евросоюза в Украине и разъяснить детали закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.