Путин согласен на размещение миротворцев по всей зоне АТО

Президент РФ Владимир Путин изложил канцлеру Германии Ангеле Меркель российскую инициативу о миссии ООН на Донбассе, и высказал готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.

"Путин подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ). С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН", - говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским Комплексом мер.

Также собеседники затронули ход реализации Минских договорённостей.

«Подчёркнута неприемлемость любых нарушений режима прекращения огня, подрывающих т. н. «школьное перемирие», согласованное в Контактной группе и поддержанное лидерами государств «нормандского формата»», - отметили в пресс-службе Кремля.

Читайте такжеУ Путина признали, что обсуждать его предложение о миротворцах на Донбассе не спешат

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В свою очередь, 7 сентября Порошенко заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

Украинская делегация в штаб-квартире ООН также передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил заявление Путина о вводе миротворцев на линию соприкосновения на Донбассе.

«Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.