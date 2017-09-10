Польские пограничники таки пропустили Саакашвили в Украину

Пограничники польской стороны пропускного пункта "Шегини" пропустили Михеила Саакашвили на территорию Украины. Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.

Читайте такжеАвтобус с Саакашвили уже на границе: заехал за шлагбаум пункта пропуска и проходит таможенный контрольРанее автобус с Саакашвили пропустили на пункт пропуска, а проезд другим машинам, которые были в составе колонны, которая ехала из Перемышля, перекрыли.

Сейчас граница на пункте пропуска перекрыта.

Также на пункт пропуска заехали четыре полицейских машины.

Водители, которые едут со стороны Украины, рассказывают об усиленных мерах украинских правоохранителей.

Пассажиры автомобилей, которые едут в Украину через этот пункт пропуска, также не могут попасть к пограничникам и наблюдают за ситуацией.

Как сообщал УНИАН, автобус с народными депутатами и экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили прибыл в пункт пропуска и заехал за шлагбаум, приблизившись к пункту пропуска «Шегини». Автобус с Саакашвили проходил таможенный контроль на польском посту.

Ранее, лишенный украинского гражданства экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявлял о намерении снова пересесть на автобус для поездки на пункт пропуска «Краковец», чтобы попытаться пересечь границу и попасть в Украину. Позже стало известно, что Саакашвили попытается пересечь границу в пункте пропуска «Шегини». Этот пункт пропуска является ближайшим к железнодорожной станции Перемышль.