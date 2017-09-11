После скандала вокруг закона "Об образовании" Климкин пообещал развитие языков нацменьшинств
Министр подчеркнул, что уже на этой неделе МИД предоставит подробную информацию относительно закона.
Министр иностранных дел Павел Климкин пообещал дальнейшее развитие языков национальных меньшинств в Украине. Об этом он написал в Twitter после скандала, который разгорелся вокруг закона «Об образовании».
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"Украина и в дальнейшем будет делать все для развития украинского и гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств: это наш долг",- написал Климкин.
1/3 Украина и в дальнейшем будет делать все для развития украинской и гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств: это наш долг— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 11, 2017
Также министр подчеркнул, что уже на этой неделе МИД предоставит подробную информацию относительно закона.
«Работаем над путями воплощения,а не эмоциональной интерпретацией», - добавил министр.
2/3Цього неделе Минобразования предоставит подробную инф по ЗУ Об образовании и его применения. Работаем над путями воплощения,а не эмоциональной интерпретацией— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 11, 2017
Как сообщал УНИАН ранее, в принятом Радой законе об образовании указано, что лицам, которые относятся к национальным меньшинствам Украины гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.
Лицам, относящимся к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.
Кроме того, в Заключительных положениях закона установлено, что лица, принадлежащие к коренным народам, национальных меньшинств Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.
Законом определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Также предусмотрено, что в учебных заведениях, согласно образовательной программе, могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками - на государственном языке, английском языке, другом официальном языке Европейского Союза.