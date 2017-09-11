После скандала вокруг закона "Об образовании" Климкин пообещал развитие языков нацменьшинств

Министр иностранных дел Павел Климкин пообещал дальнейшее развитие языков национальных меньшинств в Украине. Об этом он написал в Twitter после скандала, который разгорелся вокруг закона «Об образовании».

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"Украина и в дальнейшем будет делать все для развития украинского и гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств: это наш долг",- написал Климкин.

1/3 Украина и в дальнейшем будет делать все для развития украинской и гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств: это наш долг — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 11, 2017

Также министр подчеркнул, что уже на этой неделе МИД предоставит подробную информацию относительно закона.

«Работаем над путями воплощения,а не эмоциональной интерпретацией», - добавил министр.

2/3Цього неделе Минобразования предоставит подробную инф по ЗУ Об образовании и его применения. Работаем над путями воплощения,а не эмоциональной интерпретацией — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 11, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, в принятом Радой законе об образовании указано, что лицам, которые относятся к национальным меньшинствам Украины гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, относящимся к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Кроме того, в Заключительных положениях закона установлено, что лица, принадлежащие к коренным народам, национальных меньшинств Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.

Законом определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Также предусмотрено, что в учебных заведениях, согласно образовательной программе, могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками - на государственном языке, английском языке, другом официальном языке Европейского Союза.