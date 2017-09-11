Прорыв Саакашвили в Украину: как это было (видео)

Михеил Саакашвили таки прорвался в Украину. Эпопея с его приездом длилась более суток. Одиозный политик добирался из Польши несколькими видами транспорта - автобусом, потом на «Интерсити», которому запретили движение с Саакашвили, потом опять автобусом. В итоге Саакашвили пересек границу пешком, без паспортного контроля.

Вместе с нардепами и толпой Саакашвили силой прорвался сквозь пограничников. Произошла стычка, в результате которой пострадали несколько силовиков. Впоследствии Саакашвили выступил во Львове.

Читайте такжеПорошенко: Саакашвили за полтора месяца с момента лишения гражданства Украины не обжаловал это решение в суде

Полиция открыла уголовное производство по факту прорыва границы Саакашвили. Михеила Саакашвили внесли в базу «Миротворец». Генпрокурор Юрий Луценко пообещал привлечь к ответственности организаторов незаконного пересечения границы. А президент Петр Порошенко заявил, что Саакашвили на границе совершил преступление. В свою очередь Михеил Саакашвили заявил, что это «только начало борьбы».