Саакашвили намерен приехать в Киев 19 сентября

Лишенный украинского гражданства бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил о намерении провести митинг в Киеве 19 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили сообщил сегодня во время митинга в его поддержку на Центральной площади Черновцов.

В частности, говоря о планах на ближайшее время, Саакашвили заявил, что будет продолжать ездить по населенным пунктам Украины, а 19-го сентября планирует провести митинг в Киеве.

«Сейчас мы объявляем, что мы будем собираться по всей Украине. У меня был сегодня хороший опыт первого приезда в Черновцы. Мне говорили: «Завтра 13-е, не надо ехать». А я сказал: «Тринадцатое, тринадцатое, но это Черновцы. И Черновцы всегда будут хорошим началом», - заявил Саакашвили.

«Мы пойдем еще по нескольким городам. Затем будет Киев. 19-е - это, насколько я слышал, День Архангела Михаила - хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать», - сказал политик.

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«Мы все переместимся в Киев, и это будет начало. А потом, через несколько недель, нас будет значительно больше, а потом все закончится точно так же, как все закончилось в пункте пропуска «Шегини», - сказал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 сентября, Саакашвили посетил Форум издателей во Львове, а затем поехал в Черновцы.

Лишенному украинского гражданства экс-председателю Одесской облгосадминистрации Саакашвили 10 сентября удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Президент Украины Петр Порошенко назвал преступлением инцидент на украинско-польской границе с участием Саакашвили, поскольку был нарушен конституционный принцип неприкосновенности государственной границы.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

12 сентября пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения - незаконном пересечении границы. Соответствующее административное дело 18 сентября рассмотрит Мостиский райсуд Львовской области.