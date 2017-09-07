У Путина назвали "изначальное условие" размещения миротворцев на Донбассе

В Кремле заявили, что «изначальным» условием размещения миротворцев ООН на Донбассе является диалог с российскими боевиками. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения президента Украины Петра Порошенко по мандату миротворческой миссии ООН на Донбассе.

«Любые миротворцы могут размещаться в точки соприкосновения конфликтующих сторон с согласия этих конфликтующих сторон. Как вы знаете, РФ не является стороной этого конфликта. Конфликт на юго-востоке Украины подлежит обсуждению между Киевом и властями непризнанных республик «ЛНР» и «ДНР». Это основная модальность, которую было бы неразумно отвергать, от которой было бы не логично абстрагироваться», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что «это первое изначальное условие размещения любых миротворцев».

Отвечая на вопрос УНИАН, значит ли это, что миротворцы ООН могут быть размещены только на условиях РФ, Песков сказал: «Владимир Владимирович сказал, что мы - за согласование сторон, и это общемировая практика, миротворцы без согласования конфликтующих сторон нигде не размещаются».

Он подчеркнул, что таких прецедентов не было, и это «невозможно представить».

При этом Песков заявил, что не все называют РФ стороной конфликта.

«Киев называет, еще какие-то стороны называют, но мы с этим категорически не согласны. Мы решительно отвергаем утверждение, что Россия является стороной этого конфликта», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутренне украинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

Сегодня, 7 сентября, Порошенко заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.