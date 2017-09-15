Путин будет выдвигать много условий при обсуждении миротворцев на Донбассе - МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин будет выдвигать много условий при обсуждении возможности развертывания миротворческих сил ООН на Донбассе. Об этом она сказала в эфире телеканала "112 Украина".

"Учитывая предыдущий опыт, я думаю, что дискуссия будет продолжительной. И я думаю, что в течение этой дискуссии мы увидим очень много conditions, то есть условий, при которых он согласится на эту миссию. И я думаю, что это будет непростая дискуссия", - сказала Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

Читайте такжеПорошенко и генсек ОБСЕ согласовали подходы по размещению миротворцев ООН на Донбассе

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

7 сентября Порошенко заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

Украинская делегация в штаб-квартире ООН также передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

12 сентября Россия подготовила проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором предложила создать вооруженную миссию ООН на Донбассе сроком на шесть месяцев.

13 сентября первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что письменное инициатива по развертыванию миротворческой миссии на Донбассе от Украины будет представлена тогда, когда будет согласован текст с партнерами, и добавил, что инициативы Украины «на бумаге» пока не существует.

По его словам, сейчас Украина решает с партнерами, каким образом эта инициатива должна быть сформулирована, «в отличие от России, которая сбросила фактически сырой документ».