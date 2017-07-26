Саакашвили лишили гражданства Украины, потому что он скрыл судимость - СМИ

Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили мог потерять гражданство из-за того, что при заполнении соответствующих документов не указал информации о судимости. Об этом "Украинской правде" сообщил источник в окружении президента Украины.

"Он потерял гражданство, потому при заполнении документов на получение украинского гражданства написал, что не имеет судимости, а на самом деле имел - по нему несколько тяжелых дел в Грузии", - сказал собеседник.

"Миграционная служба решила, что Саакашвили не имел права в Украине получить гражданство, и аннулировала решение", - отметили в комментарии.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В то же время, в сообщении ГМС прямо не указано, что лишили гражданства именно Саакашвили.

При этом отмечается, что материалы "насчет Михеила Саакашвили предоставлены Генеральной прокуратурой Украины, полученные от грузинской стороны, проработаны Государственной миграционной службой Украины, направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, и в установленном порядке рассмотрены на заседании комиссии".

Сам Саакашвили ситуацию пока не комментирует, на данный момент он находится в США.