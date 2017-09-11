Саакашвили в Львове поужинал с Садовым под охраной батальона "Донбасс" - СМИ (видео)

Бывший председатель Одесской облгосадминистрации и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вечером в воскресенье, 10 сентября прибыл во Львов и встретился с мэром города Андреем Садовым.

Как сообщает ТСН, Михеил Саакашвили вместе с мэром Львова Андреем Садовым поужинали в ресторане "Mons Pius" на улице Леси Украинки. При этом заведение было оцеплено бойцами с нашивками батальона "Донбасс", которые никого внутрь не впускали.

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После полуночи Саакашвили и Садовый вышли пообщаться к журналистам. Мэр Львова, в частности, приветствовал приезд Саакашвили в Украину и назвал недопустимыми вещи, которые состоялись 10 сентября на границе – имеется в виду отмена движения поездов, в которых находился Саакашвили, и "минирование" пункта пропуска "Шегини".

Саакашвили со своей стороны возмутился тем, что его внесли в базу "Миротворец" и обвинил в этом лично министра внутренних дел Арсена Авакова.

При этом политик отрицает, что его сторонники нарушили закон во время прорыва на территорию пункта пропуска "Шегини". По его мнению, люди имели право на те действия, которые они совершили.

После брифинга Саакашвили и Садовый вернулись в ресторан.

Экс-президента Грузии во время приезда во Львов сопровождали нардеп Юлия Тимошенко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и внефракционные народные депутаты Дмитрий Добродомов и Юрий Деревянко, отмечает ZN.ua.

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Саакашвили на площади Рынок в центре Львова встречали несколько сотен человек. Они скандировали: "Слава Украине!" и "добро пожаловать во Львов!".

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 10 сентября, Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Ранее в ГПСУ заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.

По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, «толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михеила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затащина Саакашвили на территорию Украины».