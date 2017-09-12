В Житомире состоится допремьерный показ украинско-итальянского фильма "ИЗИ" (трейлер)

Завтра, 13 сентября, в Житомире состоится допремьерный показ украинско-итальянского фильма «ИЗИ» .

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, 13 сентября в кинотеатре «Украина» при содействии управления культуры Житомирского городского совета состоится допремьерный показ украинско-итальянского фильма «ИЗИ» и встреча с международной творческой группой, в составе которой - Юлия Чернявская (продюсер, Украина); Андреа Маньяни (режиссер, Италия); Николя Ночелла (актер, Италия); Кьяра Барбо (продюсер, Италия); Олег Щербина (продюсер, Украина), а также Ярослав Пидгора-Гвяздовский.

Программой этого мероприятия также запланирована пресс-конференция с международной творческой группой.

В отечественных кинотеатрах ленту можно будет посмотреть с 14 сентября. При помощи дистрибьюторской «Кинокомпании ММD» она выйдет в 50 городах Украины на 120 копиях.

«Это первая официальная копродукция Украины с Италией на государственном уровне – с украинской стороны она финансировалась Государственным агентством по вопросам кино, а с итальянского - Министерством культуры. Эта копродукция также первая для Минкульта Италии, где оно не выступает мажоритарием: 58% обеспечила украинская сторона (из которых 20% - от Госкино и 38% от производственной компании FreshProduction), а 42% - от итальянского (кроме Минкульта Италии, фильм помог профинансировать региональный аудиовизуальный фонд Фриули-Венеция-Джулия). Производством на территории Италии занимались компании Bartlebyfilm и PilgrimFilm»,- отмечают в горсовете.

Большая часть съемок происходила на территории Украины. И лишь десятая часть съемок прошла в Италии.

Главные роль в фильме исполнил молодой итальянский актер Николя Ночелла, а одну из второстепенных – легендарная актриса Барбара Буше. От Украины заметную роль сыграл Остап Ступка.

Фильм был официально отобран на конкурс одного из крупнейших международных кинофестивалей - в Локарно (Швейцария), где Ночелла был награжден как «лучший актер» премией независимых швейцарских критиков Boccalinod'Oro.

«Изи» также отобрали на Бельгийский кинофестиваль, Остенди (старт с 11 сентября) и Хельсинский международный кинофестиваль (старт с 15 сентября).

В Италии лента «Изи» вышла в широкий прокат с 31 августа: местный дистрибьютор, компания TuckerFilm, выпустила ленту в 34 городах, и провела рекламный тур, в котором принимали участие и режиссер Андре Ман'яни, и актер Николя Ночелла. Так же рекламный тур фильма пройдет и в Украине, а городами, где состоятся премьеры, станут Полтава, Запорожье, Киев, Житомир, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь и Ковель.

Драматическая комедия «Изи» рассказывает о некогда искусном гонщике с именем Исидоро, который выиграл 17-ть чемпионатов по «Формуле-3», теперь он стал просто Изи, молчаливый толстяк в депрессии. «Но жизнь подкидывает ему возможность все изменить. Брат просит его помочь сделать странную вещь: перевезти тело погибшего у него на производстве украинца до границы, передать гроб кому надо и – все. Измениться герою получится не просто и совсем не легко. Но все, что не происходит – к лучшему!»,- говорится в сообщении.