Два украинских фильма получили награды на кинофестивале в Локарно

Полнометражный украинско-итальянский фильм режиссера Андреа Маньяни «Изи» получил премию независимых швейцарских критиков Boccalino d'oro в категории «Лучший актер», а короткометражка «Выпуск 97» Павла Острикова стал лучшим короткометражным фильмом по версии Молодежного жюри на международном кинофестивале в швейцарском Локарно, сообщает Госкино.

Читайте такжеДва украинских фильма вошли в конкурс старейшего международного кинофестиваля«В Локарно драматическая комедия «Изи» имела большой зрительский успех. Из-за беспрецедентного аншлага – билеты на премьеру в зале на 3000 мест и два фестивальных показа по 500 мест разошлись в рекордные сроки – программная дирекция фестиваля была вынуждена организовывать дополнительный показ, билеты на который так же было распродали», – говорится в сообщении.

«Изи» – это история, которая рассказывает о приключениях в украинских Карпатах депрессивного 40-летнего итальянца Исидоро, бывшего красавца и успешного пилота. В сентябре, отмечают в Госкино, лента должна выйти в прокат.

«Выпуск-97», премьера которого состоялась на Одесском кинофестивале, рассказывает о неожиданной встрече одноклассников, которые не видели друг друга 20 лет со дня окончания школы, и вселяет надежду, что при должных усилиях мы порой способны реализовать то, что было упущено в далеком прошлом.

70-й Международный кинофестиваль в Локарно (Швейцария) проходил с 2 по 12 августа.