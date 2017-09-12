В Нацсовете отреагировали на скандал с появлением на укрТВ российских "героев-спецназовцев"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не может повлиять на украинский телеканал ICTV, в эфире которого был замечен фильм о российских "героях-спецназовцах". Об этом заявила заместитель председателя Ульяна Фещук, передает "Обозреватель".

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"Фильмы - это компетенция Госкино, они выдают прокатные удостоверения. Там нет списка запрещенных. Есть фильмы с прокатками или без. Мы фиксируем факт мониторингом, дальше действия Госкино", — объяснила зампредседателя.

Журналисты обратились с вопросом к главе Государственного комитета Украины по вопросам кино Филиппу Ильенко, однако пока не получил ответа.

Ранее украинцы обрушились с критикой на телеканал ICTV в эфире которого был замечен фильм о российских "героях-спецназовцах".