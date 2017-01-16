"Битва экстрасенсов" с российскими военными с Донбасса: СТБ обещает уволить ответственных за выход программы (видео)

Глава правления медиа Владимир Бородянский на своей странице в Facebook извинился за появление программы "Битва экстрасенсов" с военными РФ в эфире СТБ, назвав это "недопустимым с моральной точки зрения".

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"Россия и Украина, по вине России, враждуют, российские военные присутствуют на Донбассе, Россия аннексировала Крым. Показ данной программы с моральной точки зрения недопустим. Мне стыдно. Я приношу свои извинения телезрителям", - написал Бородянский.

По его словам, были приняты следующие решения: прекратить показ программы "Битва экстрасенсов" производства телеканала ТНТ. Также, уволить сотрудников, допустивших выход программы в эфир.

На телеканале СТБ вчера, 16 января, вечером вышла в эфир российская версия проекта "Битва экстрасенсов", в которой принимали участие "люди в камуфляже", среди которых были бывшие и действующие российские военные. Один из них открыто признался, что участвовал в боевых действиях в Украине.