Могилевская посвятила танец Кузьме Скрябину и попросила прощения (видео)

На телеканале "1+1" десятого сентября состоялся третий прямой эфир обновленного проекта "Танцы со звездами", темой которого стали "50 оттенков любви".

По результатам суммы баллов судейской тройки Влада Ямы, Екатерины Повар, MONATIK и зрителей, проект покинула пара Натальи Холоденко и Виталия Загоруйко.

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Интересно, что выпуск провела Екатерина Осадчая, пояснив, что ее муж и бессменный ведущий "Танцев со звездами" Юрий Горбунов остался дома с ребенком. Партнером Екатерины на звездном балконе стал автор группы "Братья Гагарины" Артем Гагарин.

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко исполнили медленный фокстрот под песню близкого друга певицы Кузьмы "Старые фотографии". Артистка поделилась, что этот танец - извинения перед певцом за все, а также рассказала о своих отношениях с мужчинами:

"В моей жизни было очень много любви, но своего настоящего мужчину я еще не встретила. Я была очень жестоким человеком. Сейчас чувствую, что моя любовь где-то рядом. Я постоянно спрашиваю себя, какие уроки я должна усвоить и насколько мягче стать. Я понимаю, что это моя проблема, но знаю, что стану хорошей и любящей женой".

От судей пара получила 29 баллов и заняла первое место в турнирной таблице.