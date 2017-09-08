Полторак пообещал значительное увеличение бюджета для армии в следующем году

В следующем году бюджет для армии будет значительно больше, чем в этом году.

Об этом написал министр обороны Степан Полторак на своей странице в Facebook.

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«Реформы ВСУ происходят планово. Нам нужно время, чтобы развернулся оборонно-промышленный комплекс, чтобы мы могли разрабатывать и получать современное надежное оружие, новые образцы техники. Следующий бюджет для армии будет значительно больше, чем в этом году. И, несмотря на то, что в стране есть много других проблем, в государстве большое внимание уделяют армии. Еще несколько лет назад у нас не было специалистов, не было экипажей, не было средств, чтобы обеспечить все необходимое для войска. К началу АТО нам не во что было одеть наших воинов, завести и вывести технику из боксов, не было чем воевать. Финансовый ресурс не позволял нам это сделать. Разведка не выполняла задач по назначению. Теперь все это меняется. Наша армия уже не та, что была раньше», - написал министр.