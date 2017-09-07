Информация, которую получают разведчики, является залогом победы над агрессором - Полторак

Министр обороны Степан Полторак поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником и заявил, что информация, которую они получают, является залогом победы Украины над агрессором.

Читайте такжеВолонтеры-разведчики показали российские военные базы в оккупированном Крыму (фото, видео)Как сообщает УНИАН, текст приветствия он обнародовал на своей странице в Facebook.

"Уважаемые военнослужащие, работники и ветераны военной разведки! Примите искренние, сердечные поздравления по случаю профессионального праздника - Дня военной разведки!

Разведчики – это авангард Вооруженных сил Украины, которые неоднократно доказывали, что преданы военной присяге, украинскому народу и Украине. Высокий профессионализм и выдержка воинов-разведчиков позволяют им выполнять самые сложные и самые ответственные задания, даже в такое нелегкое для нашего государства время в условиях агрессии РФ. Разведданные и информация, которые они получают, являются одними из ключевых компонентов ведения боевых действий и залогом нашей победы над агрессором. И хотя их работа незаметна для большинства людей, но крайне необходима", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что в ходе проведения антитеррористической операции военная разведка стала примером самоотверженности и самопожертвования ради Родины.

"С болью в сердце вспоминаем разведчиков, которые положили свою жизнь за независимость и территориальную целостность Украины, за своих жен и детей, родителей и друзей.

Выражаю глубокое уважение ветеранам военной разведки за их боевой и трудовой опыт, значительный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи.

Я желаю всему личному составу, ветеранам и вашим семьям крепкого здоровья, достатка и благополучия! Убежден, что вы и впредь будете примером высокого профессионализма и патриотизма. Слава военной разведке! Слава Украине!", - резюмировал Полторак.