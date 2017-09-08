Скандальный владыка Лавры посетил Ukrainian Fashion Week и рассказал о своих модных предпочтениях (видео)
15:10, 08 сентября 2017Общество
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Сам Павел говорить о своем дизайнере - сначала не хотел, но потом признался, что давно поддерживает украинского производителя.
Скандальный владыка Павел посетил Ukrainian Fashion Week и прокомментировал современные тенденции в моде /
Настоятель Киево-Печерской Лавры владыка Павел вместе со своими помощниками пришел на Ukrainian Fashion Week посмотреть на последнюю коллекцию Елены Голец.
Владыка пришел на показ вместе со своими помощниками / УНИАН
Оказывается, сама она шьет для скандального владыки всю его мирскую одежду и даже покупает ему обувь.
Сам Павел говорить о своем дизайнере - сначала не хотел, но потом признался, что давно поддерживает украинского производителя.
Владыка рассказал о своих модных предпочтениях / УНИАН
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что владыка УПЦ МП Павел продает свое поместье под Киевом за 34 миллиона гривень. Он записал обращение к общественности, где пожаловался на журналистов, которые "не дают прохода" митрополиту на территорию Лавры.
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