Скандальный владыка Лавры посетил Ukrainian Fashion Week и рассказал о своих модных предпочтениях (видео)

Настоятель Киево-Печерской Лавры владыка Павел вместе со своими помощниками пришел на Ukrainian Fashion Week посмотреть на последнюю коллекцию Елены Голец.

Оказывается, сама она шьет для скандального владыки всю его мирскую одежду и даже покупает ему обувь.

Сам Павел говорить о своем дизайнере - сначала не хотел, но потом признался, что давно поддерживает украинского производителя.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что владыка УПЦ МП Павел продает свое поместье под Киевом за 34 миллиона гривень. Он записал обращение к общественности, где пожаловался на журналистов, которые "не дают прохода" митрополиту на территорию Лавры.