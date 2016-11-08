Скандальный владыка УПЦ МП Павел продает свое поместье под Киевом за 34 миллиона гривень - журналист

Журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач в одном из объявлений о продаже дома на специализированном сайте узнал скандальное поместье владыки УПЦ МП Павла под Киевом. Об этом журналист написал в Facebook.

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"Настоятель Киево-Печерской Лавры владыка Павел, похоже, продает то самое поместье под Киевом. Точного адреса в объявлении нет, но на фото дом один в один с тем, который я впервые нашел и снял в далеком 2012-ом", - заявил журналист.

Согласно объявлению, дом находится в селе Процев, хотя, по словам журналиста, на самом деле он в Воронькове.

На сайте указано, что дом продается за 34 190 000 грн или $1 300 000.

Ткач также приводит описание поместья в объявлении: "Общая площадь - 580 м кв. Полностью меблирован итальянской и английской мебелью, люстры Чехия, бытовая техника Smeg. Роскошный дизайнерский ремонт в классическом стиле с использование дорогих материалов.Дом очень теплый и уютный. Мраморные полы с подогревом Италия , паркет германия. Участок с красивым дизайнерским ландшафтным дизайном, много экзотических деревьев. Гостевой дом 170 м кв., дом охраны 18 м кв.

Как известно, активисты "Автомайдана" сняли с воздуха имение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и ее казначея епископа Бородянского Варсонофия в октябре 2015 года.

Ранее наместник митрополит Павел записал обращение к общественности, где пожаловался на журналистов, которые "не дают прохода" митрополиту на территорию Лавры.