Посольство Польши выразило соболезнования родным погибших в ДТП на Ривненщине

Посольство Республики Польша в Украине выразило соболезнования родным политологов, журналиста и активиста, которые погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Ривненской области. Об этом посольство Республики Польша в Украине сообщает в Twitter.

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"Искренне сочувствую родным жертв трагедии ДТП на Ривненщине. Каждый из них был сторонником дружбы между Польшей и Украиной", - заявил посол Польши в Украине Ян Пекло.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября в результате ДТП в Ровенской области погибли украинские политологи Александр Маслак, Алексей Куринной и Александр Никаноров, а также журналист Владимир Карагяур. Общественный активист Сергей Попов скончался в больнице. По факту ДТП открыто уголовное производство.

Как известно, все мужчины возвращались из Варшавы, где были на международной конференции по вопросам гибридной войне.