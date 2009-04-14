ВР заставит иностранцев оставлять отпечатки пальцев при въезде в Украину

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в статью 25 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 252 из 442 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон обязывает иностранцев и лиц без гражданства предоставлять свои биометрические данные для их фиксации во время оформления въездной визы в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины за границей, а также во время прохождения пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу (если иное не предусмотрено законом и международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины).

Определение перечня соответствующих данных и порядка их предоставления отнесено к полномочиям Кабинета Министров Украины.

Закон вступает в силу 1 января 2010 года.