Мировые цены на нефть снизились
00:51, 14 апреля 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 13 апреля на ведущих нефтяных биржах понизились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в мае составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 52,14 (-1,92) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 50,05 (-2,19) долл./барр.
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