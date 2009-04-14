Мировые цены на нефть снизились

00:51, 14 апреля 2009
Общество
1247 0

Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 13 апреля на ведущих нефтяных биржах понизились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в мае составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 52,14 (-1,92) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 50,05 (-2,19) долл./барр.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter