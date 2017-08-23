В Днепре СБУ на взятке задержала следователя полиции

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и внутренней безопасностью полиции задержали сегодня, 23 августа, на взятке старшего следователя областного управления Нацполиции.

Читайте такжеНачальник отдела Нацполиции Харьковской области попался на взяткеОб этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Днепропетровской области.

Правоохранители установили, что старший лейтенант полиции требовал 10 тысяч долларов от частного предпринимателя, которого искусственно обвинил в нарушениях налогового законодательства.

Оперативники спецслужбы задержали старшего следователя в одном из спальных районов Днепра после получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.