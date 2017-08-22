"ПораСказатьПравду": в Facebook набирает обороты флешмоб к годовщине подписания пакта Молотова-Риббентропа

В канун подписания печально известного пакта Молотова-Риббентропа в сети Facebook распространяется флешмоб "ПораСказатьПравду".

Напомним, 23 августа 1939 года был подписан этот документ, по которому Гитлер и Сталин поделили Европу на так называемые сферы влияния, начав тем самым Вторую мировую войну.

Советский Союз, а теперь Россия всячески пытались и пытаются сфальсифицировать правду об этом дне, говоря о подписании "договора о ненападении между Германией и СССР" как о миролюбивой договоренности.

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Но на самом деле за этим документом большевики и нацисты дали друг другу карт-бланш на уничтожение целых стран и наций, и лишь затем, спустя почти два года, начали воевать между собой. Чтобы напомнить об этом российским пропагандистам, и начали флешмоб "ПораСказатьПравду".

Чтобы присоединиться, нужно только перепостити соответствующее изображение с хештегами #TheMomentOfTruth #ПораСказатьПравду #ЧасСказатиПравду

Юзеры социальной сети также предлагают друг другу активно тегать страницы российских СМИ в ФБ, особенно – передового инструмента агрессивной англоязычной российской пропаганды и лжи "Sputnik".