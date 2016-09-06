"Понять это невозможно": журналист о новых "взвешенных" учебниках истории в России (видео)

Российский журналист, один из основных ведущих и обозревателей телеканала "Дождь" Павел Лобков изучил учебники и сделал выводы, говорится в видео канала.

Он, к примеру, взял один одобренный учебник, в котором говорится, что "Германия получала свободу действий в Польше, СССР — мирную передышку и возможность ее использования для укрепления обороноспособности".

И вообще, как пишут далее в учебнике, в 30-е годы политика Советского Союза "отличалась прагматизмом и маневренностью", а протоколы Молотова-Риббентропа были секретными.

А часть вторая, по словам журналиста, начинается с того, что "осенью 1939 года Советский Союз предложил Эстонии, Латвии и Литве заключить договоры о взаимопомощи".

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"Длительное время советское руководство не признавало советской вины в гибели пленных поляков", - прололжил анализировать учебник Лобков.

"Вы спросите, если СССР не нападал на Польшу, как могли появиться пленные поляки? Так, дети, идите и половите покемонов. Это понять невозможно. Это надо запомнить", - иронизирует журналист.

Затем Лобков берет другой учебник, в котором пишут: "После окончания периода массовых репрессий Сталин не взял вину на себя, а обвинил сотрудников НКВД в нарушениях законности".

Далее журналист перешел к чтению третьего учебника: "Выборы 2011 года в Госдуму подтвердили доминирующее положение Единой России". И дальше: "В марте 2012 Путин был избран президентом в третий раз". Между этим ничего, обращает внимание обозреватель, не было.

В следующем учебнике написано: "Многочисленные митинги и демонстрации, прошедшие в столице и других городах, свидетельствовали об усилении политической активности". А против чего протестовали, не указано.

Вспомнили в учебниках и о Крыме: "На революционной волне выплеснулся поплывший в другом направлении Крымский полуостров".