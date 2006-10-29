Нобелевского лауреата ограбили и заперли в кладовке

11:18, 29 октября 2006
Общество
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Трое грабителей избили 82-летнюю женщину

Надин Гордимер (Nadine Gordimer), лауреат нобелевской премии по литературе за 1991 год, была ограблена в своем доме в Йоханнесбурге.

Как пишет в воскресенье британская газета The Times, трое невооруженных грабителей избили 82-летнюю женщину после того, как она отказалась отдать им обручальное кольцо, и заперли ее в кладовой. Как уточнили в полиции, писательница не получила серьезных травм, однако лишилась всей наличности и ювелирных украшений.

Ограбление произошло поздно вечером в четверг. Кроме Гордимер в доме находилась горничная, которую также заперли вместе с писательницей.

Как отмечает издание, в большинстве своих произведений Гордимер описывает бесчеловечность апартеида, негры в них представляются жертвами, а не злоумышленниками, в то время как ограбившие ее люди были чернокожими.

Гордимер получила нобелевскую премию в 1991 году. Как отметил нобелевский комитет, она "своим великолепным эпосом принесла огромную пользу человечеству". Кроме того, южноафриканская писательница является лауреатом Букеровской премии 1974 года за роман "Хранитель" (The Conservationist).

Лента.ру

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