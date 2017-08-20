Немецкая группа выступила в Крыму, заявив, что "не о чем беспокоиться"

Немецкая джазовая группа Club des Belugas выступила на организованном российским пропагандистом Дмитрием Киселевым фестивале Koktebel Jazz Party в оккупированном Крыму. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

При этом вокалистка группы Китти-зе-Билл заявила, что не видит никаких причин беспокоиться. "Мы оказались в правильном месте в правильное время. И не о чем беспокоиться", - сказала певица.

Club des Belugas уже не впервые выступает в оккупированном Крыму - в 2014 году немецкий джазовый ансамбль принял участие в первом фестивале Koktebel Jazz Party.

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Организаторы Koktebel Jazz Party в этом году анонсировали приезд всего 14 музыкальных коллективов из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран мира, но названия коллективов и фамилии артистов не разглашались из-за угрозы санкций в отношении музыкантов.

До аннексии Крыма Россией в Коктебеле на протяжении 15 лет проходил ежегодный Koktebel Jazz Festival, который собирал звезд мирового уровня. После аннексии оккупанты проводят собственное эрзац-событие с малоизвестными артистами, а настоящий Koktebel Jazz Festival в этом году проходит в Черноморске Одесской области.

Как сообщал УНИАН, российской поэтессе Астаховой, которая выступила в Одессе, на три года запретили въезд в Украину. Астахова выступала в оккупированном Крыму и нарушила украинское законодательство.