В Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню Независимости (фото, видео)

В центре Киева на Крещатике прошла репетиция парада ко Дню независимости Украины. В этом году он будет особенным, ведь вместе с украинскими военными маршем прошагают представители вооруженных сил еще десяти стран, говорится в сюжете ТСН.

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Иностранных гостей на репетиции еще нет – их ожидают позже, под самый праздник. Зато украинские солдаты уже маршируют по центру Киева. Там присутствуют представители всех родов войск нашей армии. В мастерстве их сомнений нет – главной целью тренировки является потребность бойцов привыкнуть к Крещатику и Майдану, а также огромному зрительскому вниманию.

В этом году парад будет не таким помпезным, как в прошлом – на главную улицу столицы не будет выезжать военная техника. Однако новейшие ее образцы будут выставлены для осмотра на Михайловской площади. Старые советские "бобики" военных заменят на американские "хаммеры", а несколько сотен военных музыкантов будут играть марши времен освободительной борьбы УНР начала ХХ века.

Ожидается, что боевые формирования получат новые названия – к цифрам добавятся имена героев украинской истории. Уже известно, что в армии будет подразделение имени гетмана Ивана Выговского, который в свое время разбил московское войско под Конотопом, а 24-я бригада ВСУ получит дополнение в названии в честь короля Даниила Галицкого.

"Основные недостатки, которые мы увидели во время первого прогона, ожидаемые. Это непрямая дорога, она немного заворачивает, - это особенность Крещатика. Мы учтем эти ошибки, я думаю, что второй и последующие прогоны будут лучшие", - сказал министр обороны Степан Полторак, сообщает Громадське.

Также, по словам Полторака, в этом мероприятии примут участие 10 иностранных подразделений. Некоторые из них будут полными подразделениями, а некоторые будут представлены флагами стран-членов.