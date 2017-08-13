Пограничники остановили украинца, который вез из Польши полный багажник икон и образов (фото)

В пункте пропуска «Рава-Русская» Львовские пограничники совместно с таможенниками обнаружили драгоценные предметы церковного обихода, которые могут иметь историческую и культурную ценность. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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Так, вчера в пункт пропуска «Рава-Русская» в Украину по полосе движения «Зеленый коридор» прибыл легковой автомобиль «Volkswagen» польской регистрации, которым управлял гражданин Украины.

«Исходя из анализа оценок риска, совместная группа досмотра инициировала проведение более детального осмотра автомобиля. Благодаря этому решению, в салоне и багажнике иномарки были обнаружены предметы церковного обихода. А именно 16 икон, 26 образов, крестик с цепочкой и серебряные розарии в ассортименте», - говорится в сообщении.

Пограничники подчеркнули, что изъятые предметы переданы сотрудникам Государственной фискальной службы.

«Ожидается прибытие экспертов для проведения экспертизы на предмет культурной или исторической ценности», - говорится в сообщении. В то же время мужчину, который их перевозил, пропустили через государственную границу.