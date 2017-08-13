Пограничники остановили украинца, который вез из Польши полный багажник икон и образов (фото)

11:47, 13 августа 2017
Общество
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Мужчина пытался проехать в Украину через пункт пропуска "Рава-Русская".

Изъятые у мужчины розарии / фото ГПСУ

В пункте пропуска «Рава-Русская» Львовские пограничники совместно с таможенниками обнаружили драгоценные предметы церковного обихода, которые могут иметь историческую и культурную ценность. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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Так, вчера в пункт пропуска «Рава-Русская» в Украину по полосе движения «Зеленый коридор» прибыл легковой автомобиль «Volkswagen» польской регистрации, которым управлял гражданин Украины.

Багажник остановленной машины / фото ГПСУ

«Исходя из анализа оценок риска, совместная группа досмотра инициировала проведение более детального осмотра автомобиля. Благодаря этому решению, в салоне и багажнике иномарки были обнаружены предметы церковного обихода. А именно 16 икон, 26 образов, крестик с цепочкой и серебряные розарии в ассортименте», - говорится в сообщении.

Пограничники подчеркнули, что изъятые предметы переданы сотрудникам Государственной фискальной службы.

«Ожидается прибытие экспертов для проведения экспертизы на предмет культурной или исторической ценности», - говорится в сообщении. В то же время мужчину, который их перевозил, пропустили через государственную границу.

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Теги: #граница с Польшей