Центральную площадь Днепра сделают пешеходной

В рамках строительства новой станции метро «Центральная» планируется обустроить подземный паркинг, а транспортную развязку перенести под проспект Яворницкого.

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Об этом сообщает "Днепр.Главное" со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Так, центральная площадь Героев Майдана должна превратиться в пешеходную зону.

Новые станции метрополитена должны быть введены в эксплуатацию в сентябре 2021 года.