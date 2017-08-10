Центральную площадь Днепра сделают пешеходной
20:03, 10 августа 2017Общество
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Транспортную развязку перенесут под проспект Яворницкого.
Днепр / BigBucks
В рамках строительства новой станции метро «Центральная» планируется обустроить подземный паркинг, а транспортную развязку перенести под проспект Яворницкого.
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Об этом сообщает "Днепр.Главное" со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Так, центральная площадь Героев Майдана должна превратиться в пешеходную зону.
Новые станции метрополитена должны быть введены в эксплуатацию в сентябре 2021 года.
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